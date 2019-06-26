BURDUR KİCK BOKSÇU GÖKÇE NUR, DÜNYA İKİNCİSİ

Burdur'da 4 yıldır kick boks sporuyla uğraşan milli sporcu Gökçe Nur Tarhan (20), İtalya'da yapılan Best Fighter Dünya Kick Boks Kupası'nda dünya 2'ncisi oldu. Gökçe Nur Tarhan, hedefinin uzun yıllar milli formayla mücadele etmek ve dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

İtalya'nın Rimini kentinde 13-16 Haziran tarihleri arasında yapılan Best Fighter Dünya Kick Boks Kupası'nda ay yıldızlı formayı giyen kick boks sporcusu Gökçe Nur Tarhan, artı 70 kilo K-1 kategorisinde dünya 2'ncisi olarak gümüş madalya kazandı. Turnuvada Türk Milli Takımı 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya elde etti.

Kick boks sporuna 2015 yılında başladığını söyleyen Gökçe Nur Tarhan, İlk yılımda Türkiye 3'üncüsü oldum. Daha sonra derecelerim devam etti. Bu yıl Türkiye Şampiyonu oldum ve 4-7 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Turkish Open European Cup Turnuvası'nda milli formayla Avrupa 2'ncisi oldum. Geçen hafta İtalya'daki turnuvada milli formayla mücadele ederek dünya 2'ncisi oldum. Antrenörüm Deniz Sögü ve ailem başta olmak üzere bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum dedi. Gökçe Nur Tarhan, hedefinin uzun yıllar milli formayla mücadele etmek ve dünya şampiyonu olmak olduğunu kaydetti.

Antrenör Deniz Sögü de, Gökçe Nur Tarhan'ın azimli ve çalışkan bir sporcu olduğunu belirterek, başarılarına yenilerini ekleyeceğine inandığını söyledi.

Kaynak: DHA