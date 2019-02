Burdur Kestel Ovası'nda 30 Bin Dekar Tarım Arazisi Su Altında Kaldı

Kestel Ovası'nda 30 bin dekar tarım arazisi su altında kaldı

Burdur'un Bucak ilçesinde bir süredir etkili olan aşırı yağışlar Kestel Ovası'nı göle çevirdi. Bölgede çoğunlukla hububat ekili yaklaşık 30 bin dekar alan su altında kaldı.Bucak'ta ocak ayında başlayan ve halen aralıklarla süren aşırı yağışlar taşkınlara neden olurken, Kestel Ovası göle döndü. Su altında kalan yaklaşık 30 bin dekar hububat ekili tarım arazisi zarar gördü. DSİ tarafından 1960'lı yıllarda Bucak ve bazı köyleri taşkından koruma amaçlı açılarak Kestel Ovası'nda bulunan düdenlere yönlendirilen DSİ kanalları, tam doluluk seviyesinde su aktarırken, kanalların dolu olmasından dolayı ovadaki sular çekilmiyor.

Kestel köyü Muhtarı Hasan Durmaz, Kestel Ovası'nda bulunan düdenlere sadece Kestel köyünde yağışlar sonrası oluşan dere ve taşkın suları akmıyor. Bucak ve çevre köylerden DSİ tarafında yön verilen taşkın suları geliyor. Hemen hemen tüm bölgenin taşkın suları Kestel Ovası'nda bulunan düdenlere yön verildiği için fazla gelen suları düdenler çekmekte zorluk çekiyor. Düdenlere aşırı su verilmesi halinde ise tıkanıyor dedi. Kestel köyü halkı da olası aşırı yağışların bedelini her zaman kendilerinin ödediğini belirterek, DSİ 1965 yılında tüm taşkın sularını Kestel Ovası'nda bulunan düdenlere yönlendirmiş. O yıllardan bu tarafa yaklaşık 60 senedir başka bir çalışma yapılmadı. Her yıl olası aşırı yağışlar korkusu yüzünden arazilerimizi ekmeden, ektikten sonra hububat zamanına kadar taşkın suları olacak diye ölüp, ölüp diriliyoruz. Çünkü tüm taşkın suları Kestel Ovası'na yönlendirilmiş, sadece Kestel köyünün taşkın suları düdenlere akmış olsa bir dönüm su altında kalmaz. Bucak ve çevre köylerinin taşkın suları Kestel Ovası'nda düdenlere yönlendirildiği için düdenler fazla gelen suyu çekmiyor. Çekmediği için de her yıl olası aşırı yağışların bedelini Kestel köyü halkı çekiyor. Artık yetkililer bir çözüm bulmalı. Kestel Ovası'nı aşırı yağışlı geçen yıllarda kader olmaktan çıkarmalıdır diye yakındı.

Kaynak: DHA