BURDUR Keresteciler Sitesi'nde yangın

Keresteciler Sitesi'nde yangın BURDUR'un Bucak ilçesindeki Keresteciler Sitesi'nde 2 hızar atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Keresteciler Sitesi'nde yangın BURDUR'un Bucak ilçesindeki Keresteciler Sitesi'nde 2 hızar atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bucak Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Keresteciler Sitesi'nden saat 06.00 sıralarında yoğun duman yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ali Yöntem'e ait kereste fabrikasının yazıhane kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek dip dibe bulunan Süleyman Akarsu'ya ait olan kereste fabrikasına da sıçradı.

Olay yerine gelen Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürülerek, kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı