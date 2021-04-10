BURDUR 'KAVGA VAR' DİYE ÇAĞRILAN POLİSLERE PASTA SÜRPRİZİ

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Burdur'da bir pastane 'kavga var' denilerek çağrılan polislere yaş pasta sürprizi yaptı.

Burdur'da bir pastane 'kavga var' denilerek çağrılan polislere yaş pasta sürprizi yaptı.

Burdur'da Gazi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir pastane işletmesi 10 Nisan Polis Günü'nde Burdur'da görevli polislere sürpriz yaş pasta hazırladı. İş yerinden 155 aranarak kavga ihbarında bulunuldu. Olay yerine gelen polisler yaş pasta sürpriziyle karşılaştı. Gelen Yunus ekipleri durumu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı ve pastadaki mumları hep birlikte söndürdü.

İş yeri sahibi Nuri Güleç, "Polislerimiz 7/24 görevde. Biz de işletme olarak onların 10 Nisan Polis Günü'nü kutlamak için böyle bir sürpriz hazırladık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı