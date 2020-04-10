BURDUR Karantina altındaki beldenin girişine dezenfekte sistemi kuruldu Karantina altındaki beldenin girişine dezenfekte sistemi kurulduKoronavirüs nedeniyle geçen salı günü karantinaya alınan Burdur'un Söğüt beldesi girişine dezenfektan sistemi kuruldu.

Karantina altındaki beldenin girişine dezenfekte sistemi kuruldu

Koronavirüs nedeniyle geçen salı günü karantinaya alınan Burdur'un Söğüt beldesi girişine dezenfektan sistemi kuruldu.

Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde bir ailede Covid-19 çıkması nedeniyle belde geçen salı günü İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Söğüt girişine belediye tarafından dezenfektan sistemi kuruldu. Beldeye gelen ve giden araçlar dezenfekte edildikten sonra yoluna devam edebiliyor.

Geçen salı günü karantinaya alınan beldede karantina tedbirleri artırıldı. Beldenin giriş noktasında jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Salgın kapsamında belediye ekipleri de beldede bulunan cadde ve sokaklarda dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.

Kaynak: DHA