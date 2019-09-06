Burdur kadın doktorlar burdur'da okul boyadı

06.09.2019 14:36

Kadın doktorlar Burdur'da okul boyadı

Burdur'da Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) gönüllüsü kadın doktorlar, USO İlkokulu'nu boyadı.

Sosyal medya üzerine bir araya gelerek geçen yıl KAHEV'i kuran kadın doktorlar, eğitim gönüllüsü olarak çalışıyor. KAHEV'in Burdur'daki gönüllüleri mesai saatleri dışında Burdur Merkez USO İlkokulu'nu boyayarak eğitim ve öğretim yılına hazırlıyor. Kadın doktorlara Burdur Aile Hekimleri Derneği Başkanı Osman Gencer ve okul öğretmenleri de destek veriyor.

KAHEV gönüllüsü Burdur Devlet Hastanesi'nde görevli psikiyatri uzmanı Dr. Fatmagül Altun, 'Şifa veren ellerden kalem tutan ellere' sloganıyla yola çıktıklarını söyledi. Ellerinden geldiği kadar eğitime destek vermeye çalıştıklarını kaydeden Dr. Altun, KAHEV olarak pek çok okula kütüphane yaptık. Yine pek çok öğrenciye burs veriyoruz. Elimizden geldiğince eğitime destek olmaya çalışıyoruz dedi.

KAHEV'LE RENGARENK GELECEĞE PROJESİ

Dr. Nefise Akdemir ise iş saatleri dışında 'KAHEV'le Rengarenk Geleceğe Projesi' kapsamında birçok okulun boyanmasına katkı koyduklarını söyledi. Kadın hekimler olarak bir araya gelip okulları güzelleştirmeye çalıştıklarına değinen Dr. Akdemir, Amacımız öğrencilere daha güzel bir eğitim ortamı sunabilmek. Bu bağlamda elimizde geleni yapıyoruz. Burdur'da ilk kez yaptık. Umarım kadın hekimler olarak tekrar bir araya gelip yeni projelerde yer alırız diye konuştu.

BALIKESİR'DE BAŞLADI

Burdur'daki etkinliğin 'KAHEV'le Rengarenk Geleceğe Projesi'nin beşinci etabı olduğunu belirten Dr. Akdemir, Proje Balıkesir'de başladı. Daha sonra Antalya'da iki ve Batman'da bir okul boyandı dedi.

'STK'LAR BU PROJELERİ SAHİPLENMELİ'

Burdur Aile Hakimleri Derneği Başkanı Osman Gencer kadın hekimlerin böyle bir etkinlikte yer almasının gurur verici olduğunu belirterek, konudan haberdar olunca Aile Hekimleri Derneği olarak destek olmak istediklerini söyledi. Bu tür etkinlikleri STK'ların sahiplenmesi gerektiğine değinen Dr. Gencer, İhtiyacı olan yerlere hizmetin ulaşması için önemli bir adım. Arkadaşlarımızı destekliyoruz. Her zaman da desteğe hazırız diye konuştu.

Okul Müdürü Nuri Düden ise Boya ihtiyacımız vardı ve nasıl yaptıracağımızı kara kara düşünüyorduk. KAHEV'le irtibata geçtik ve okulumuzu boyayabileceklerini söylediler. Desteklerinden dolayı hekim arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA