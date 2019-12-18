Burdur Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:56

Burdur İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Jandarma Komutanı Kılıç "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", "spor" kategorisinde ise Ayhan I·s¸cen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" ile Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğraflarına oy verdi.

Kılıç, yaptığı açıklamada, fotoğraf sanatına ilgi duyduğunu söyledi.



Fotoğrafın sanat olmasının yanında haber fotoğrafçılığının da kimi zaman tarihe not düştüğünü aktaran Kılıç, "AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasındaki karelerin hepsi birbirinden güzel." ifadesini kullandı.

Kılıç, "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü." fotoğrafının Türk askerinin ruhunda sadece savaşmak olmadığına dikkati çekerek, "Fotoğraf, dün acıktığında tarladan aldığı üzümün salkımına para bağlayan askerin, bugün savaştığı topraklarda kalplere dokunduğunu da gösteriyor." dedi.

"Duygulandığımız ve dikkatimizi çeken karelere oy verdik"

Emniyet Müdürü Bitirik ise "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü.", yaşam" kategorisinde, Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.

Bitirik, açıklamasında AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasını takdirle karşıladığını belirtti.

Foto muhabirlerinin, Türkiye'den dikkati çeken güzel anları ölümsüzleştirdiğini söyleyen Bitirik, "Bizler de oylamaya katılarak duygulandığımız, dikkatimizi çeken karelere oyumuzu kullandık. AA'ya çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA