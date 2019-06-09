BURDUR İstanbul'daki 4 ölümlü kazanın şüphelisi Abdussamet T. tutuklandı
İstanbul'daki 4 ölümlü kazanın şüphelisi Abdussamet T. tutuklandıBEŞİKTAŞ'ta TEM Otoyolu'nda 3'ü çocuk, 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdussamet T. dün akşam Burdur'da yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul'daki 4 ölümlü kazanın şüphelisi Abdussamet T. tutuklandı
BEŞİKTAŞ'ta TEM Otoyolu'nda 3'ü çocuk, 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdussamet T. dün akşam Burdur'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Abdussamet T. adliyeye sevk edilirken, birlikte yakalandığı kimliği belirsiz 2 kişi ise serbest bırakıldı. Abdussamet T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
(Tür: Yurt)
Kaynak: DHA
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