Burdur İŞKUR şubat ayında 438 kişiye yeni istihdam sağladı
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Burdur İŞKUR şubat ayında 438 kişiye yeni istihdam sağladı

11.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:10
Burdur İŞKUR şubat ayında 438 kişiye yeni istihdam sağladı

Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün (İŞKUR) şubat ayında 438 kişiye yeni istihdam sağladığı bildirildi.

Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün (İŞKUR) şubat ayında 438 kişiye yeni istihdam sağladığı bildirildi.

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli önceliklerinden olan üretim ve istihdam konusunda kentte önemli gelişmeleri AK Parti hükümeti olarak sağladıklarını belirtti.

İŞKUR İl Müdürlüğünce 2021'in şubat ayında toplamda 693 iş arayana bireysel danışmanlık hizmeti de verildiğini ifade eden Mengi, özel sektörde sigortalı işe yerleşenlerden 10'nun engelli olduğunu vurguladı.

Mengi, engelli ve işbaşı eğitim programları ile toplamda 438 kişiye istihdam sağlandığını vurgulayarak "Burdur İŞKUR İl Müdürlüğü şubatta özel sektör işe yerleştirmede Türkiye 6.sı oldu. Burdurlu hemşehrilerimiz için büyük gayret gösteren İŞKUR il Müdürümüz Yunus Emre Akalın ve İŞKUR çalışanlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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