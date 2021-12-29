BURDUR İLİ TANITIM VE GELİŞTİRME KURULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

BURDUR (Habermetre) - Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş başkanlığında, Burdur İli Tanıtım ve Geliştirme Kurulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde, il ve alt destinasyonların ulusal ve uluslararası alanda daha etkin tanıtımını sağlamak amacıyla, 81 İlde "İl Tanıtım ve Geliştirme Programları" hayata geçirildi.

Tüm ilgili paydaşların katılımıyla sürdürülebilir bir iş birliği modeli geliştirilmesinin hedeflendiği program kapsamında, İllerde Valiler başkanlığında kamu kurum ve kuruluşlar ile diğer paydaşlardan oluşan "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulları" oluşturuldu.

Bu kapsamda bugün Burdur İl Özel İdaresinde Vali Arslantaş başkanlığında gerçekleşen ön hazırlık ve bilgilendirme toplantısında; Burdur İli Tanıtım ve Geliştirme Programı kapsamında bugüne kadar Burdur'da yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Program kapsamında hazırlanan İş Birliği Protokolü maddelerinin değerlendirildiği toplantıda, "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu" çalışma planının hazırlanması süreci ele alınarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Arslantaş toplantıda yaptığı değerlendirmede; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu önemli programın, tarihi ve doğal güzellikleri ile önemli bir Turizm potansiyelini içerisinde barındıran İlimiz için hayırlı olmasını diledi.

İl Tanıtım ve Geliştirme Programının sürdürülebilir ve öğrenen turizm destinasyonu çalışma modelinin oluşturulmasını sağlanmak üzere uygulamaya konulduğunu vurgulayan Vali Arslantaş, bu çalışmanın başta ilimizdeki destinasyon alanlarının tanıtımı olmak üzere, Burdur'un son yıllarda atılım gösterdiği turizm alanındaki çalışmalarının daha da sağlıklı bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunacağını ifade etti.

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