Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ümit Bitirik atandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ümit Bitirik atandı

Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi yayımlandı.

20.09.2019 11:19
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ümit Bitirik atandı

Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi yayımlandı. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Kars İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Ümit Bitirik atandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Burdur İl Emniyet Müdürlüğü görevine Kars Emniyet Müdürü Ümit Bitirik getirildi. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Arif Çankal ise Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) emrine atandı. - BURDUR

Kaynak: İHA
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