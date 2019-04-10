Burdur İki Otomobil Çarpıştı, Hava Yastığı Açılınca Minik Nisanur'un Boynunu Kırıldı

İki otomobil çarpıştı, hava yastığı açılınca minik Nisanur'un boynunu kırıldı

BURDUR'da iki aracın karıştığı kazada, ön tarafta annesinin kucağında yolculuk yapan 2 yaşındaki Nisanur Yarar, açılan hava yastığıyla annesinin vücudu arasında sıkıştı. Nisanur'un boynu ve kolunun kırıldığı kazada sürücüler ise hafif yaralandı.

Kaza,saat 19.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. A.S. yönetimindeki 15 NP 474 plakalı otomobil, Ali Yarar yönetimindeki 27 BTD 36 plakalı İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler yaralanırken, hafif ticari araçtaki ön koltukta annesinin kucağında oturan Nisanur Yarar ise çarpışmanın şiddetiyle açılan hava yastığıyla annesinin vücudu arasında sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan minik Niisanur'un boynu ve sağ kolunun kırıldığı belirlendi. Hayati tehlikesi olan Nisanur Yarar, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücülerden A.S.?nin yapılan kontrolünde 0.75 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA