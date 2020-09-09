BURDUR İki milyon yıllık fosiller, bu müzede sergileniyor
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BURDUR İki milyon yıllık fosiller, bu müzede sergileniyor

İki milyon yıllık fosiller, bu müzede sergileniyorBURDUR Doğa Tarihi Müzesi'nde, biri dev bir güney filine ait, yaklaşık 2 milyon yıllık olduğu tahmin edilen fosiller sergileniyor.

BURDUR İki milyon yıllık fosiller, bu müzede sergileniyor
09.09.2020 09:36 | Son Güncelleme: 09.09.2020 09:39

İki milyon yıllık fosiller, bu müzede sergileniyor

BURDUR Doğa Tarihi Müzesi'nde, biri dev bir güney filine ait, yaklaşık 2 milyon yıllık olduğu tahmin edilen fosiller sergileniyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 2,5 ay kapalı kalan, normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyarete açılan müzeyi yılbaşından bu yana 2 bin 500 kişi ziyaret etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Burdur Doğa Tarihi Müzesi, 1 Haziran'da, normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyarete açıldı. Merkez Zafer Mahallesi'ndeki 19'uncu yüzyıldan kalma Rum Ortodoks Kilisesi'nin restore edilmesiyle oluşturulan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Burdur Doğa Tarihi Müzesi'nde, Burdur'un Kemer ilçesi Elmacık köyünde yapılan fosil kazılarında ortaya çıkan dev bir güney filine ait iskeletle tarih öncesi canlılara ait kalıntılar sergileniyor. 2 milyon yıllık olduğu tahmin edilen fosillerin yanı sıra Göller Bölgesi'ndeki çok çeşitli kuşlar ve yaban hayatı görselleriyle geçmiş ve yakın tarihe ışık tutan eserler müzede yer alıyor.

Geçen yıl 7 bin 323 kişinin ziyaret ettiği Burdur Doğa Tarihi Müzesi, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 ay kapalı kaldı. Normalleşme adımlarının atılmaya başlaması ile yeniden ziyarete açılan müzeye yılbaşından bu yana 2 bin 500 kişi geldi.

Kaynak: DHA

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