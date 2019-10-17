Burdur igm'den, barış pınarı harekatı'na destek

17.10.2019 17:51

İGM'den, Barış Pınarı Harekatı'na destek

BURDUR'da İl Genel Meclisi (İGM) üyeleri Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla tek maddelik gündemle olağanüstü toplandı.

Burdur İGM Başkanı Murat Akbıyık'ın çağrısıyla olağanüstü toplanan mecliste ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti il başkanları da hazır bulundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından parti grupları adına konuşmalar yapıldı.

Daha sonra konuşan İGM Başkanı Murat Akbıyık, PKK'nın 40 yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşın hayatına kast eden, Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülkenin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanları katleden, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesi olduğunu söyledi.

Akbıyık, Barış Pınarı Harekatı'nın amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞPKKPYDYPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı İl Genel Meclisi olarak destekliyor, operasyonda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar ve ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. İl Genel Meclisimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin her daim yanındadır. Tüm Mehmetçiklerimize selam olsun dedi.

Akbıyık konuşmasını bitirdikten sonra asker selamı verdi.

Kaynak: DHA