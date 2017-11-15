Burdur İçme Suyu İsale Hattı Çalışmaları

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, DSİ tarafından yapımına devam edilen "Burdur İçme Suyu İsale Hattı" çalışmalarını inceledi.













Burdur'un içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla 21 milyon lira ihale bedeliyle başlanan projenin, haziran ayında tamamlanması planlanıyor.



Projenin inşaat çalışmalarını inceleyen Vali Yılmaz, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Yılmaz, yaptığı açıklamada, çalışmaların hızla devam ettiğini memnuniyetle gördüğünü belirtti.



Projenin, Burdur'un içme suyu problemini kalıcı şekilde çözüme kavuşturulmasına yönelik olduğunu dile getiren Yılmaz, "İçinde bulunduğumuz depo, yaptığımız bu tesisle beraber 2053 yılına kadar Burdur'un içme suyu sorunu DSİ tarafından çözülmüş olacak. Burdur'da yaşayanlar rahat şekilde içme suyunu arıtıcıya gerek duymadan çeşmeden kullanacak. Özellikle DSİ Bölge Müdürümüze, çalışanlarına ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Vali Yılmaz'a, DSİ Bölge Müdürü Mahmut Berber de eşlik etti.