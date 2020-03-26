BURDUR Hastaneye gelenlere ateş ölçümü Hastaneye gelenlere ateş ölçümüBURDUR'da Devlet Hastanesi'ne gelen vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra içeri alınıyor.

Hastaneye gelenlere ateş ölçümü

BURDUR'da Devlet Hastanesi'ne gelen vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra içeri alınıyor.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Burdur Devlet Hastanesi acil servis girişine AFAD İl Müdürlüğü tarafından 3 triaj çadırı kuruldu. Burdur Devlet Hastanesi görevlileri acil servise gelen vatandaşların ateşlerini ölçtükten sonra içeri girmesine izin veriyor.

Görevliler vatandaşların ateşini ölçüp, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı olup olmadığı, son 14 gün içerisinde yurt dışında bulunup bulunmadıkları ve koronavirüs teşhisi konulmuş yakınları olup olmadığını sorduktan sonra triaj çadırı içerisinden geçip hastaneye girmelerine izin veriyor.

Kaynak: DHA