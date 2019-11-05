Burdur grafik tasarım okudu, 70 yıllık dede mesleği sobacılığa başladı

05.11.2019 11:12

Grafik tasarım okudu, 70 yıllık dede mesleği sobacılığa başladı

Burdurlu Şeref Arık (31) yüksekokulda grafik tasarım bölümünden mezun olduktan sonra dedesi ve babasının 70 yıldan fazladır yaptığı sobacılık mesleğini devam ettirmeye karar verdi. Yaklaşık 6 yıldır sobacılık yapan Şeref Arık, Dedem ve babamdan sonra üçüncü nesil olarak bu mesleği sürdürüyorum. Üniversiteyi bitirdim, dükkanımızın başına geçtim. Dede, baba mesleğimizi sürdürüyorum dedi.

Burdur'da sobacı Şeref Arık, adını aldığı dedesinin Bakırcılar Arastasındaki iş yerinde, dedesi ve babasından sonra üçüncü nesil olarak mesleğini sürdürüyor. 2013 yılında Akdeniz Üniversitesi'nin 2 yıllık Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun olduktan sonra ata mesleğine yönelen Şeref Arık, o günden bu yana dükkanında alın teriyle ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Şeref Arık, Rahmetli dedem sobacılık mesleğine 1948'de başlamış. Babam 1977'de ilkokulu bitirdikten sonra babasının yanında mesleğe devam etmiş. Ben de Akdeniz Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nü bitirdim. Dedem ve babamdan sonra üçüncü nesil olarak bu mesleği sürdürüyorum. Üniversiteyi bitirdim, dükkanımızın başına geçtim. Dede, baba mesleğimizi sürdürüyorum dedi.

'İŞİMİZ AĞIR, İŞÇİ DE DAYANMIYOR'

Tek başıma çalıştığını söyleyen Şeref Arık, Meslekte tek başına olmak zor ama işçi çalıştırmak şu şartlarda büyük sıkıntı. Asgari ücret ve sigortalı işçi çalıştırmak büyük sıkıntı. İşimiz ağır. Bulduğumuz işçi de bazen dayanamıyor 'çalışamayacağım' deyip gidiyor diye konuştu.

'SOBAYA ESKİSİ GİBİ RAĞBET YOK'

Kış mevsiminde işlerinin yoğunlaştığını ve gece geç saatlere kadar çalıştıklarını anlatan Şeref Arık, Kış mevsiminde yeri geliyor sabahlıyoruz, yeri geliyor pazar günü de çalışıyoruz. Girdi fiyatları yükselince soba fiyatları da aşırı derecede arttı. Doğalgaz kullanımından dolayı sobaya eskisi gibi rağbet yok. Satışlarımız düştü. Artık hedef kitlemiz sadece köylüler dedi.

'BİZDEN SONRA YAPACAK GENÇ YOK'

Sobacılık mesleğinde çırak yetişmediğini aktaran Şeref Arık, Yıllar önce 15- 20 tane soba imalatçısı olan Burdur'da şu anda 3 imalatçı kaldı. Meslekte bizden sonra yapacak genç yok. Meslekte çırak yetişmiyor. Dedem bıraktıktan sonra babam devam etti. Şimdi ben mesleği sürdürüyorum. Allah uzun ömür versin 6 aylık bir oğlum var. Büyüdüğünde bu mesleği seçerse devam ettirir mi ettirmez mi bilmiyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA