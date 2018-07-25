Burdur Gölü'nün Son Konukları Flamingolar Hd

Birçok kuş türünün doğal yaşam alanı, bazılarının ise göç yolunda konakladıkları Burdur Gölü'nün son misafirleri flamingolar oldu. Gölde konaklayan yaklaşık 200 flamingo görsel şölen oluşturdu.

Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü, birçok türde kuşa ev sahipliği yapıyor. Son 35 yılda su hacminin büyük bölümünü kaybetmesine rağmen özellikle dikkuyruk ördeklerinin önemli kışlama alanlarından biri olan Burdur Gölü aynı zamanda karabatak, angut, gri balıkçıl, ak balıkçıl, sakar meke, elmabaş gibi kuş türlerinin de yaşam alanlarının başında yer alıyor.

Bölgede yaşamlarını sürdüren kuşlar göle ayrı bir güzellik katarken, bazı kuş türleri de göç yolunda gölde konaklıyor. Bunların başında gelen flamingolar, gölün son misafirleri oldu. Karakent köyü ve Senir beldesi sahillerindeki yaklaşık 200 flamingo fotoğraf tutkunları içinde eşsiz bir manzara oluşturdu.