Burdur Gölü'nün kurtarılması için raporlar hazır
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Burdur Gölü'nün kurtarılması için raporlar hazır

Burdur Gölü'nün kurtarılması için raporlar hazırAK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, su kapasitesinin büyük bir bölümünü kaybeden Burdur Gölü'nün kurtarılmasıyla ilgili Devlet Su İşleri ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün raporlar hazırladığını belirterek, "Gölle ilgili alınan...

01.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:51

Burdur Gölü'nün kurtarılması için raporlar hazır

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, su kapasitesinin büyük bir bölümünü kaybeden Burdur Gölü'nün kurtarılmasıyla ilgili Devlet Su İşleri ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün raporlar hazırladığını belirterek, "Gölle ilgili alınan kararların bakanlıklar tarafından uygulanması yönünde yoğun bir çalışma gerçekleşecek. Biz de bu işin takipçisi olacağız" dedi.

AK Partili Bayram Özçelik, su kapasitesinin büyük bir bölümünü kaybeden Burdur Gölü'ne yönelik yapılan çalışmalar hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Burdur Gölü kenarında konuşan Bayram Özçelik, "Suyunun çekilmesiyle dikkatleri üzerine çekmiş olan Burdur Gölü'müzü kurtarmak, ona yeni bir hayat kazandırmak, can suyu vermek adına devletimizin tüm kurumlarının yaptığı çalışmalarının daha da somut bir şekilde olması için bir çabamız, gayretimiz var. Burdur'un en öncelikli konularından birisi Burdur Gölü'nün kaynaklarının artırılması neler yapılabileceğinin araştırılmasıdır. Bu önlemlerin gündeme getirilmesi ve Burdur Gölü'nü besleyen nehir havzası içerisindeki tüm alanlarda kapalı sistem, damlama sulamaya geçilmesiyle ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün çok kapsamlı, planlı bir çalışma yapması konusunda adımlarımızı atıyoruz. Bu konuda önceki yıllarda yaptığımız çalışmalar var. Bu çerçevede köylerimizin birçoğunda, Burdur merkez sulamasında, Karamanlı Ovası'nda, Tefenni Ovası'nda ve Karaçal Barajı'nın suladığı alanlarda kapalı sisteme geçilmiş vaziyette. Bunlar Burdur Gölü'nü besleyen alanlar ve biz bunu daha da artırmayı düşünüyoruz" dedi.

'580 SAYFALIK BİR RAPOR OLUŞTU'

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yaptıkları çalışmalarla Karataş Gölü sulamasının da damlama sulamaya geçilmesi halinde Burdur Gölü'nü besleyen en büyük nehir olan Bozçay'ın daha güçlü bir şekilde gölü besleyeceğini vurgulayan Özçelik, "Burdur Gölü kenarında iki yıl önce 4 tane havuz açıldı ve güneş panelleri, kimyasal toplar olan bu havuzlarda Devlet Su İşleri gölde buharlaşma oranları nasıl azaltılabilir bununla ilgili bir Ar- Ge çalışması yaptı. 4 havuzdaki buharlaşma oranları rapor haline getirildi. Bu çerçevede Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü bu raporu değerlendirecek. Ayrıca Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tüm kurumlardan Burdur Gölü'nün beslenmesiyle alakalı bir rapor istedi ve 580 sayfalık bir rapor oluştu. Şimdi Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün bu raporu Ankara'da toplanacak olan Su Koordinasyon Kurulu'nda görüşülerek, gölle ilgili alınan kararların bakanlıklar tarafından uygulanması yönünde yoğun bir çalışma gerçekleşecek. Biz de bu işin takipçisi olacağız" diye konuştu.

Burdur Gölü'nün kurtarılması için raporlar hazır

Kaynak: DHA

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