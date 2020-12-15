- Burdur Gölü'ndeki gaz çıkışları incelendi; "Yer altı suyu boşalımı olabilir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Burdur Gölü'ndeki gaz çıkışları incelendi; "Yer altı suyu boşalımı olabilir"

15.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:07

- Burdur Gölü'ndeki gaz çıkışları incelendi; "Yer altı suyu boşalımı olabilir" Uzmanlardan açıklama; "İlk belirlemelere göre gazla karışık su çıkıyor" Burdur Gölü'nde oluşan gaz çıkışları ve gaz çıkışlarının deprem habercisi olabileceği yönünde iddialar üzerine uzmanlar Burdur Gölü'ne...

- Burdur Gölü'ndeki gaz çıkışları incelendi; "Yer altı suyu boşalımı olabilir"

Uzmanlardan açıklama; "İlk belirlemelere göre gazla karışık su çıkıyor"

BURDUR - Burdur Gölü'nde oluşan gaz çıkışları ve gaz çıkışlarının deprem habercisi olabileceği yönünde iddialar üzerine uzmanlar Burdur Gölü'ne gelerek yerinde inceleme yaptılar.

Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın daveti üzerine Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı İskender Gülle, Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Erhan Şener, Süleyman Demirel Üniversitesi Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Müdürü ve Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlayan Balkaya, Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Olcay Çakmak, inceleme yapmak üzere Burdur Gölü'ne geldi. Havadan görüntü ile ısı, göl içerisinden tuz ve göl kenarından radyoaktif madde ölçümü yapan uzmanlar, göl içerisinden çıkan kabarcıkların gazla karışık su olduğunu belirledi.

Yıllardır Burdur Gölü'nde bu kabarcıkların meydana geldiğini söyleyen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı İskender Gülle, "Bugün göl içerisinden çıkmakta olan gaz kabarcıklarının ne olduğunu anlamak için buradayız. Süleyman Demirel Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi'nden, Uzaktan Algılama Merkezi'nden ve Jeoloji Bölümünden hocalarımız geldiler. Mevcut imkanları ölçüsünde bir takım ölçümlerle görüntüler aldılar. Durumun, suyun tuzluluğu ve sıcaklığını ölçtük. Durumu değerlendireceğiz. Daha sonra gerekli açıklamalarda bulunacağız. İlk belirlemelerimize göre gazla karışık su çıkıyor. ve bu tür kaynaklardan göl kenarlarında bir sürü mevcut yani. Sadece bu kaynak değil yıllardır gözlemlediğimiz bir olaydır. Gaz örneği almadık sadece durumu değerlendiriyoruz." dedi.

Yer altı suyu çıkışı olabilir

Burdur Gölü'ne gelerek yerinde inceleme yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Erhan Şener ise göl içerisinde çıkan kabarcıkların yer altı suyu boşalımı olabileceğini ifade etti. Şener, "Büyük bir anomali yok. Hocamızın ölçümleri neticesinde 0.1, 0.2 santigrat derecelik bir fark var. Çok büyük bir fark olmamakla birlikte su çıkışını gösteriyor bize. Yer altı suyu boşalımını gösteriyor. Tabi bunu net söyleyebilmek için su numunesinin analizinin yapılıp göl suyuyla ilişkilendirmek lazım. Göl suyuyla farkına bakıp ortak kesin bir yer altı suyu çıkışı vardır denebilir." diye konuştu.

- Burdur Gölü'ndeki gaz çıkışları incelendi; 'Yer altı suyu boşalımı olabilir'
- Burdur Gölü'ndeki gaz çıkışları incelendi; 'Yer altı suyu boşalımı olabilir'
- Burdur Gölü'ndeki gaz çıkışları incelendi; 'Yer altı suyu boşalımı olabilir'
- Burdur Gölü'ndeki gaz çıkışları incelendi; 'Yer altı suyu boşalımı olabilir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA

İlgili Haberler

Burdur Gölü'nde 10 gündür devam eden gaz çıkışı korkuttu: Depremin habercisi olabilir
Burdur Gölü'nde 10 gündür devam eden gaz çıkışı korkuttu: Depremin habercisi olabilir
10 gündür gaz çıkışı olan Burdur Gölü'nde inceleme
10 gündür gaz çıkışı olan Burdur Gölü'nde inceleme
Burdur Gölü'nde kıyıya yakın bölgede gaz çıkışı iddiası
Burdur Gölü'nde kıyıya yakın bölgede gaz çıkışı iddiası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Demet Akbağ Hakan Taşıyan Ayşegül Yıldız
Spor Serdar Aziz Burak Yılmaz Mbaye Diagne Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Burdur Gölü'ndeki gaz çıkışları incelendi; "Yer altı suyu boşalımı olabilir" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 15:07:16. #1.14#
title