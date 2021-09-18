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BURDUR GÖLÜ'NDE TEMİZLİK YAPTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Burdur Belediyesi ve Let's do it Burdur temsilciliği iş birliğiyle Burdur Gölü sahilinde temizlik etkinliği düzenlendi.

Burdur'da 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Burdur Belediyesi ve Let's do it Burdur temsilciliği iş birliğiyle Burdur Gölü sahilinde temizlik etkinliği düzenlendi.

Burdur Gölü Halk Plajında yapılan temizlik etkinliğinde gönüllüler sahile atılan çöpleri topladı. Etkinliğe Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile Let's do it Burdur temsilciliği üyeleri ve çevreci gönüllüler katıldı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Burdur Gölü kenarında temizlik çalışması içerisindeyiz. Bize destek veren minik gönüllülerimiz de var, genç arkadaşlarımız var, siyasi partilerimizden kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız ve örgütümüzden arkadaşlarımız da var. Aslında bu siyaset üstü bir durum bizim açımızdan. Çünkü çevre bilinci, doğa bilinci ve gelecek nesillere, yağızlara iyi bir dünya bırakabilmek için biz daha bu yaşta bu bilincin oluşturulmasının öncelik olduğunu düşünüyoruz. Evet biz temizleyebiliriz ama kirletmemek marifet. Biz bugün bu temizliği sembolik yapıyoruz ama vatandaşımızdan en büyük istirhamımız şu ki atalarımızın da söylediği gibi vatandaşımız bulmak istediği gibi bıraksın. Biz bugün gönüllülerle bu temizliği yapıyoruz ama bir sonraki geldiğimizde bu alanı yeniden böyle bulmak istiyoruz. Bu anlamda da bize destek veren Let's do it Türkiye ekibine hem de gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bunu da bir yaygın kültür haline getirip, doğayla barışık, geri dönüşüme gönderilebilen tüm ham maddenin, etken maddenin, sokaktaki plastiğin, camın, kağıdın, kartonun hem milli servete katkı sağlaması hem de geri dönüşüm ile yeniden kullanılmasını sağlamak zorundayız" dedi.

Etkinliğe katılanlar Burdur Gölü kenarında bir süre temizlik yaptı.

BURDUR GÖLÜ'NDE TEMİZLİK YAPTILAR

BURDUR GÖLÜ'NDE TEMİZLİK YAPTILAR

BURDUR GÖLÜ'NDE TEMİZLİK YAPTILAR

BURDUR GÖLÜ'NDE TEMİZLİK YAPTILAR
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Haber: BURDUR GÖLÜ'NDE TEMİZLİK YAPTILAR - Haberler
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