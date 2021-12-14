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Burdur Gölü kuraklıkla mücadele ediyor

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - Haberler | Güncel

Burdur Gölü kuraklıkla mücadele ediyor Burdur Gölü ile iskele arasındaki mesafe yaklaşık 20 metreye çıktı Nesli tükenmekte olan Dikkuyrukların kış durağı kuruyor Türkiye'nin en büyük yedinci gölü olma özelliğine sahip olan ve nesli tükenmek üzere olan dikkuyrukların kışlama durağı Burdur gölü,...

BURDUR (İHA) - Burdur Gölü kuraklıkla mücadele ediyor

Burdur Gölü ile iskele arasındaki mesafe yaklaşık 20 metreye çıktı

Nesli tükenmekte olan Dikkuyrukların kış durağı kuruyor

BURDUR - Türkiye'nin en büyük yedinci gölü olma özelliğine sahip olan ve nesli tükenmek üzere olan dikkuyrukların kışlama durağı Burdur gölü, gün geçtikçe kuruyor.

Nesli tükenme noktasına gelen dikkuyruk ördeklerinin kışlamak için uğradığı Burdur Gölü kış ve bahar aylarında da pek çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kent merkezine yakın mesafede bulunan Türkiye'nin en büyük yedinci, tuzlu göller arasında ise en büyük üçüncü gölü konumundaki Burdur gölü, kuraklık ile mücadele ediyor. Havzadaki tarımsal sulama nedeniyle gölü besleyen sular göle ulaşamıyor. Yıllık toplam yağışın azalması ve bu yıl yurt genelinde etkili olan mevsimsel kuraklık nedeniyle Burdur Gölü üzerine yapılan iskelenin su ile arası gün geçtikçe artıyor. Yapıldığı dönem su ile teması olan iskele ve göl arasında yaklaşık yaklaşık 20 metre mesafe oluştu.

"Kaçak sondaj kuyularından çekilen su debileri de hesaplanamıyor"

Kaçak sondajlarında göldeki kurumaya büyük etki oluşturduğunu belirten Yüksek Jeoloji Mühendisi Servet Cevni, "Küresel ısınmadan kaynaklı bir kuraklık söz konusu. Kendi yöremizde bu kuraklığın en gibi etkileri olduğunu zaman zaman yaptığımız araştırmalar ve teknik gezilerle bizde takip etmeye çalışıyoruz. Geçen yaz kuraklık etkisini çok gösterdi. Önümüzdeki yaz daha yakıcı bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Kuraklığın bu etkisi beklenen bir şeydi. Beklenmeyen kısımsa biz Burdur havzası olarak hazırlıksız yakalandık. Kaçak sondaj kuyuları vuruldu. Akarsular tarıma biraz kontrolsüz olarak aktarıldı. Bunun neticesinde göletlerimizin bir kısmı tamamen kurudu, göllerimizde hızla kurumaya devam etmekte. Son yapılan ölçümlere göre Burdur Gölünün kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildiği söz konusu. Kaçak sondajlar kontrolsüz şekilde ilerliyor. Kaçak sondaj olduğu için bunlardan çekilen su debileri de hesaplanamıyor" dedi.

Burdur Gölü kuraklıkla mücadele ediyor

Burdur Gölü kuraklıkla mücadele ediyor

Burdur Gölü kuraklıkla mücadele ediyor

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