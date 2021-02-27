Burdur Gölü kıyısındaki yangının neden olduğu tahribat ortaya çıktı
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Burdur Gölü kıyısındaki yangının neden olduğu tahribat ortaya çıktı

27.02.2021 14:34 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:38
Burdur Gölü kıyısındaki yangının neden olduğu tahribat ortaya çıktı

BURDUR Gölü sahilinde dün akşam çıkan ve 2 kilometrekarelik alandaki sazlığın yanmasına neden olan yangının yarattığı tahbirat ortaya çıktı.

BURDUR Gölü sahilinde dün akşam çıkan ve 2 kilometrekarelik alandaki sazlığın yanmasına neden olan yangının yarattığı tahbirat ortaya çıktı.

Son yıllarda suyu hızlı bir şekilde çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü sahilindeki alanda dün akşam çıkan yangın Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Serenler Otel alt kısmından Özemek Sitesi 11'inci kısım alt tarafında kadar geniş bir alanda etkili olan yangın nedeniyle oluşan tahribat gün ağardığında ortaya çıktı.Birçok su kuşuna ev sahipliği yapan ve yaşam alanı olan Burdur Gölü kenarındaki sazlıkların 2 kilometrelik bölümü küle döndü. Bu sazlıklarda barınan kuşlar da başka noktalara göç etmek zorunda kaldı.  


Burdur Gölü kıyısındaki yangının neden olduğu tahribat ortaya çıktı
Burdur Gölü kıyısındaki yangının neden olduğu tahribat ortaya çıktı
Burdur Gölü kıyısındaki yangının neden olduğu tahribat ortaya çıktı
Burdur Gölü kıyısındaki yangının neden olduğu tahribat ortaya çıktı
Burdur Gölü kıyısındaki yangının neden olduğu tahribat ortaya çıktı
Burdur Gölü kıyısındaki yangının neden olduğu tahribat ortaya çıktı
Burdur Gölü kıyısındaki yangının neden olduğu tahribat ortaya çıktı
Burdur Gölü kıyısındaki yangının neden olduğu tahribat ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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