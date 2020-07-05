Burdur Gölü kıyısında erkek cesedi bulundu Burdur Gölü kıyısında erkek cesedi bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Burdur Gölü kıyısında erkek cesedi bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Uçuş yapan yamaç paraşütü sporcuları, gölün kenarında hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA