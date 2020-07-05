Burdur Gölü kıyısında erkek cesedi bulundu
Burdur Gölü kıyısında erkek cesedi bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
05.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:30
Burdur Gölü kıyısında erkek cesedi bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Uçuş yapan yamaç paraşütü sporcuları, gölün kenarında hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA