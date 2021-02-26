Burdur Gölü kenarındaki sazlık alanda yangın

BURDUR Gölü kenarıdaki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Burdur- Tefenni karayolu Özemek Sitesi 11'inci kısımdaki sazlık alanda, saat 20.45 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait toplam 8 arazöz sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, itfaiye ekiplerinden yangınla ilgili bilgi aldı. Ercengiz, "Kış günündeyiz, normal şartlarda sazlık yangını olmaması gerekiyor ama büyük ihtimalle akşam üzeri havanın güzel olması nedeniyle bu alanda piknik yapılması veya bir sigara izmariti ile başlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. Arkadaşlarımız gerekli müdahaleyi yapıyor. Orman Müdürlüğü'nün ekipleri de intikal etti. Yaklaşık 2 kilometrekarelik bölümde farklı noktalarda yangın çıktı. İçinde belki bir sürü kuş yumurtası var. İnsanın canı acıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN