18.01.2020 12:45 | Son Güncelleme: 18.01.2020 12:47

Burdur Gölü kenarındaki sazlık alanda yangın

BURDUR Gölü kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Burdur Gölü'nün Çendik köyü Esenevler mevkisinin alt kısmındaki sazlık alanda saat 23.00 sıralarında üç ayrı noktada aynı anda yangın çıktı. Yangınları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle jandarma sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

3 itfaiye aracı ve 12 personelle yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Jandarma çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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