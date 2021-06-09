Burdur Gölhisar Yusufca Göleti'nde Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Burdur iline yaptığı yatırımlarla illerimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Burdur iline yaptığı yatırımlarla illerimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Burdur ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Burdur Gölhisar Yusufca Göletinde çalışmalar devam ediyor. Burdur Gölhisar Yusufca Gölet'inin tamamlanması ile gölettedepolanacak su ile 1. 310 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Gölet altı sıyırma kazıları, dolusavak kazıları, dipsavak imalatı ve enjeksiyon çalışmaları tamamlandı. Gövde dolgu imalatı ve dolusavak imalatlarına devam edilecek. Temelden yüksekliği 45 metre ve su depolama kapasitesi 411. 000 m3olan Burdur Gölhisar Yusufca Gölet'inin tamamlanması ile 2020 birim fiyatları ile dekar başına 1. 500 TL Gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 1. 965. 000 TLkatkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: Habermetre