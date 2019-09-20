Burdur göl festivali başladı

20.09.2019 15:53

Göl Festivali başladı

Burdur Belediyesi'nin bu yıl 6'ncısını düzenlediği Göl Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

Köprübaşından Şeker Meydanı'na kadar Belediye Bandosu eşliğindeki süren yürüyüşe CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, belediye meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şeker Meydanı'ndaki törende konuşan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, '6 yıl önce 'Göl yoksa Burdur yok' diyerek festivale başladıklarını kaydetti. Burdurluların ortak sorunu, kaygısı olan Burdur Gölü'nün çekilmesine dikkat çekmek istediklerini belirten Ercengiz, Burdur Gölü, Burdur'un var olduğu günden beri belki de Burdurun var olma sebebi olan en büyük doğal kaynağımız. İnsanlar medeniyetleri su kenarlarına kurar. Suyun olduğu yerde hayat vardır. Su yoksa toprakta yoktur, tarım da yoktur. 'Burdur Gölü'nü kaybetmemeliyiz' dedik. O günden bu yana sesimizi duyurabilmek için, sesimizin yettiği her platformda gayretimizi gösterdik. Bugün 857 kodundan 839 koduna düşmüş Burdur Gölü 'artık ben gidiyorum' diyor. Buna bir önlem almak zorundayız. Yerel yönetim olarak Burdur Gölü'nün çığlığını, sesini duyurabilmek için her platformda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz diye konuştu.

Konuşmaların ardından sanatçı Umut Kaya konser verdi. Göl Festivali kapsamında Burdur Yamaç Paraşütü Yelken Kanat Havacılık Kulübü ile Burdur Belediyesi işbirliğinde yamaç paraşütü etkinliği de düzenlendi. 12 ilden 60 sporcu atlayış yaptı.

Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Burdur Fotoğraf ve Gençlik Derneği üyelerinin eserlerinden oluşan fotoğraf sergisi açıldı.

Kaynak: DHA