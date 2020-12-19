Burdur girişindeki tabelalar değişti
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Burdur girişindeki tabelalar değişti

19.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:24
Burdur girişindeki tabelalar değişti

BURDUR'da, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün düzenlemesi kapsamında kent girişindeki tabelalarda nüfus ve rakım bilgileri çıkarılarak, sadece 'Burdur' yazısının yer aldığı tabelalar konuldu.

BURDUR'da, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün düzenlemesi kapsamında kent girişindeki tabelalarda nüfus ve rakım bilgileri çıkarılarak, sadece 'Burdur' yazısının yer aldığı tabelalar konuldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 81 il ve 911 ilçenin giriş ve çıkışlarında bulunan bilgilendirme tabelalarından nüfus ve rakım bilgilerini çıkarma kararının ardından Burdur'daki tabela da değiştirildi. Her yıl yenilenen nüfus bilgilerini tabelalar üzerinden değiştirerek yapılan masrafı engellemek için düzenlenen uygulama kapsamında Burdur- Antalya ve Burdur- Ankara karayollarının girişine sadece 'Burdur' yazısının yer aldığı tabelalar yerleştirildi.Daha önce kent girişlerinde 'Burdur' yazısının yanı sıra 'Nüfus: 92700' ve 'Rakım: 950' yazılarının bulunduğu tabelalar yer alıyordu.


Burdur girişindeki tabelalar değişti
Burdur girişindeki tabelalar değişti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 15:24:51. #1.14#
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