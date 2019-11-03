Burdur farkındalık için cemaate maske dağıtıldı

03.11.2019 12:29

Farkındalık için cemaate maske dağıtıldı

Burdur'da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda lösemili hastalara dikkati çekmek için cami cemaatine maske dağıtıldı.

LÖSEV Derneği Burdur Temsilcisi Şerafettin Acar, pazar günü sabah namazında Cıvlaz Deresi Camii'nde cemaate farkındalık için maske dağıttı. Etkinliğe Türkiye Diyanet Vakfı Kız Yurdu'nda kalan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri de katıldı.

Şerafettin Acar, farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ve cami cemaatine maske dağıttıklarını belirterek, öğrencilere Lösev hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

Türkiye Diyanet Vakfı Kız Yurdu Yetkilisi Hatice Büşra Kurt da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla öğrencilerimizle biz de bu etkinliğe destek verdik. Öğrencilerimiz maske takarak lösemiye dikkati çekti dedi.

Kaynak: DHA