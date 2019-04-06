Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Eğitim Semineri Düzenledi

Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 2019 yılının ilk eğitim seminerini düzenledi.



Burdur Yeni Sanayi Sitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Burdur Müdürü Ramazan Erdim, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Bayram Balban, oda başkanları ve genel sekreterler katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Sipahi, istihdama yönelik yeni düzenleme ve programları yakından takip ettiklerini söyledi.



2019 yılında uygulamaya konulan yeni düzenlemeleri, esnafa anlatmak için eğitim seminerlerine ağırlık verdiklerini belirten Sipahi, "Böylelikle esnafımızın bu düzenlemelerden en verimli şekilde yararlanmasını hedefliyoruz." dedi.

Seminerde İŞKUR Müdürü Erdim, SGK Müdürü Balban, 2019 yılı istihdam seferberliği kapsamında katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA