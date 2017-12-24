Burdur Eski Valisi Hasan Kürklü Görevinden İhraç Edildi

Burdur eski Valisi Hasan Kürklü görevinden ihraç edildi



ANTALYA - Burdur eski Valisi Hasan Kürklü, İçişleri Bakanlığının olağanüstü hal kapsamında hazırlanan ve resmi gazetede yayımlanan bugün ki yeni Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ihraç edildi.

Burdur Valiliğinde 2014- 16 yılları arasında görev yaptıktan sonra 2016 yılındaki kararnameyle Merkez Valiliğine atanan Hasan Kürklü, İçişleri Bakanlığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 Eylül'de açığa alınmıştı. Kürklü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüekiplerince İstanbul'da gözaltına alınmış ve sorgusu için Antalya'ya getirilmişti.

Eski Burdur Valisi Hasan Kürklü, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkan Kürklü, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.