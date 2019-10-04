Burdur emniyet müdürü bitirik göreve başladı

04.10.2019 17:29

Emniyet Müdürü Bitirik göreve başladı

BURDUR Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Ümit Bitirik kente gelerek göreve başladı.

Kars Emniyet Müdürü iken yayınlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Burdur Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ümit Bitirik, kentte ilk olarak Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Bitirik, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Arif Çankal tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan Bitirik daha sonra müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet amirleri ile tanıştı.

Emniyet Müdürlüğü sancağını Ümit Bitirik'e teslim eden Arif Çankal 22 Ağustos 2017 tarihinde Burdur Emniyet Müdürlüğü görevine başladım. O günden bugüne Burdur'un genel asayiş ve güvenliği için görev yaptım. Emniyet teşkilatı 81 ilimizde vatandaşın huzur ve güvenliği için cansiperane gayret göstererek çalışmalarını yürütmektedir. Bu görevler bayrak yarışıdır. Nöbet devir teslimidir. Ben bayrağı burada bugüne kadar çalıştığı yerlerde başarılarıyla, katkılarıyla teşkilata büyük emekler harcamış bir kardeşime devretmenin onur ve gururunu yaşıyorum. Allah muvaffak etsin. Burdur için inşallah hayırlısı olacaktır. Burdur Emniyet Müdürlüğü sancağını da onurla kardeşime teslim ediyorum dedi.

Yeni Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ise Yaklaşık 25 aydır yaptığım Kars Emniyet Müdürlüğü görevinden Sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın, Emniyet Genel Müdürümüzün onayları ile Burdur'a atanmış bulunuyorum. Birlikte uzun yıllar mesai yaptığımız saygıdeğer müdürümüzden bayrağı almaktan onur ve şeref duyuyoruz. İnşallah Burdur, Burdurlu ve Türk milleti için bayrağı nasıl daha ileri taşırız onun mücadelesini vereceğiz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Her zaman kapımız açık dedi.

Kaynak: DHA