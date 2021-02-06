Burdur EBA destek noktası alanında başarılı kentler arasında

Burdur'un EBA destek noktalarındaki bilgisayar sayısıyla kentte erişim güçlüğü yaşayan öğrenci sayısının üstüne çıkarak bu konuda başarılı bir kent olduğu bildirildi.

Burdur'un EBA destek noktalarındaki bilgisayar sayısıyla kentte erişim güçlüğü yaşayan öğrenci sayısının üstüne çıkarak bu konuda başarılı bir kent olduğu bildirildi.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde EBA'ya erişimi mümkün olmayan köy ve dezavantajlı bölgelerde 1142 öğrenci olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bu doğrultuda il genelinde 74 EBA destek noktası, bir mobil EBA destek aracı temin edilerek EBA'ya ulaşamayan çocuklara imkan sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, EBA destek noktaları 20 bilgisayar kapasiteli hesaplandığından Burdur'un EBA başarısının yüzde 131,35 olduğu ifade edilerek, "EBA destek noktalarının erişim güçlüğü yaşayan öğrenci sayısının üstünde bir orana ulaşılmasıyla Burdur, Türkiye genelinde en başarılı il olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok