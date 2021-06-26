BURDUR Devrilen patpattaki baba-kız öldü
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BURDUR Devrilen patpattaki baba-kız öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Devrilen patpattaki baba-kız öldüBURDUR'da 'patyat' adı verilen tarım aracının devrildiği kazada Ahmet Uca (47) ve kızı Gülsüm Uca (23) yaşamını yitirdi.

Devrilen patpattaki baba-kız öldü

BURDUR'da 'patyat' adı verilen tarım aracının devrildiği kazada Ahmet Uca (47) ve kızı Gülsüm Uca (23) yaşamını yitirdi. Aynı kazada Ahmet Uca'nın diğer kızı Zeynep (11) ise yaralandı.

Kaza, Burdur merkez Askeriye köyünde meydana geldi. Ahmet Uca yönetimindeki 'patpat' adı verilen tarım aracı, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Elmedin mevkiinde 2 metrelik yükseklikten tarlaya devrildi. Devrilen patpatın altında kalan Ahmet Uca ve kızı Gülsüm Uca olay yerinde yaşamını yitirdi. Patpatta bulunan Ahmet Uca'nın diğer kızı Zeynep ise Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ahmet Uca ve Gülsüm Uca'nın cenazeleri savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURDUR Devrilen patpattaki baba-kız öldü
BURDUR Devrilen patpattaki baba-kız öldü
BURDUR Devrilen patpattaki baba-kız öldü
BURDUR Devrilen patpattaki baba-kız öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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