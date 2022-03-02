Burdur-Denizli kara yolunda kar yağışı ulaşımı güçleştiriyor - Haberler

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Burdur-Denizli kara yolunda kar yağışı ulaşımı güçleştiriyor

AA, Hatice Özdemir Tosun - Güncel
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Burdur-Denizli kara yolunda kar yağışı ulaşımı güçleştiriyor

Burdur-Denizli kara yolunun bazı bölümlerinde kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

DENİZLİ (AA) - Burdur- Denizli kara yolunun bazı bölümlerinde kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bölgede etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ulaşımda aksamalar yaşanırken, kış lastiği olmayan ve zincirsiz çok sayıda araç yolda kaldı.

Yolda kalan araçlar, çekici kamyonetler aracılığıyla çekiliyor.

Karayolları ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

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