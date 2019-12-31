: Burdur deaş'ın sözde üst düzey yöneticilerinden suriyeli m.e. burdur'da yakalandı

31.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:16

JANDARMANIN Burdur ve Hatay'da yaptığı operasyonda aralarında DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirtilen Suriyeli M.E'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.

Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Burdur ve Hatay İl Jandarma Komutanlıkları tarafından DEAŞ, El Nusra Cephesi (ENC)/ Fetih El Şam Cephesi (FEC)/ Heyet-i Tahrir Şam (HTŞ) üyesi şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden Suriyeli M.E. Burdur'da, bu kişiyle bağlantılı olduğu belirtilen Y.A., H.A., M.A., F.E., H.A.K. ve A.B. ise Hatay'da yakalandı. Operasyonda ele geçirilen malzeme ve dijital materyallerden yola çıkarak yapılan incelemede M.E.'nin, 2013-2017 yılları arasında örgütün sözde lideri Ebubekir El Bağdadi'den direkt emirler aldığı belirlendi. M.E.'nin örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü dönemde küçük yastaki çocukların eğitimlerinden sorumlu olduğu, eğittiği çocuklardan görüşlerine uymayanları infaz ettirdiği, DEAŞ'lı çocukların eğitimleri için özel bir ekip kurduğu tespit edildi. M.E.'nin ayrıca örgüt propagandası için video yayınlandığı, örgütün eski lideri Bağdadi'nin öldürülmesinden dolayı Türkiye'den intikam almak için örgüte yardım etmeye hazırlandığı öne sürüldü. 6'sı Suriyeli olan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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