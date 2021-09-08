Burdur'dan kısa kısa
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Burdur'dan kısa kısa

Burdur'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur Valisi Ali Arslantaş, kentte süt sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın fabrika satış mağazasının açılışına katıldı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, kentte süt sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın fabrika satış mağazasının açılışına katıldı.

Vali Arslantaş ve beraberindekiler kent merkezinde açılışı yapılan mağazanın kurdelesini kesti, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Açılışa, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, siyasi parti temsilcileri, Burdur 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Oktay ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Ercengiz zabıta personeliyle buluştu

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Zabıta teşkilatının kuruluşunun 195'inci yıl dönümü dolayısıyla çalışan ve emekli olan personelle İstasyon Park'ta düzenlenen kahvaltıda buluşan Ercengiz, zabıta ailesinin her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Vefat eden personellere Allah'tan rahmet dileyen Ercengiz, "Hayvan pazarından semt pazarlarına, kaçak inşattan, sigara denetimlerine kadar birçok alanda hizmet veren zabıtamız bugüne kadar önemli görevleri yerine getirdi. Eksiklerimiz olmakla güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Haftanızı kutluyor ve bu kurumu sahiplenmiş tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ercengiz, zabıtalarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Burdur'dan kısa kısa
Burdur'dan kısa kısa
Burdur'dan kısa kısa
Burdur'dan kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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