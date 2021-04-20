Burdur'dan kısa kısa
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Burdur'dan kısa kısa

Burdur'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya Beldesi'ne ziyarette bulundu.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya Beldesi'ne ziyarette bulundu.

İlk olarak Belediye Başkanı İlkay Güngör'le makamda bir süre sohbet eden Vali Arslantaş, ardından beldedeki esnafları gezdi.

Bucaklı Şehit Muhittin Talha Çalışkan'ın adının verildiği belediye lojmanları ve çevre düzenleme çalışmalarını da inceleyen Arslantaş, konuştuğu belde halkına hayırlı ramazanlar diledi.

Burdur Belediyesine Ödül

Akdeniz Belediyeler Birliğince düzenlenen 6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Burdur Belediyesi ödüle layık görüldü.

Antalya Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, Burdur Belediyesi, İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler Çalışmaları Kategorisi'nde hazırladığı "Geleneksel Al Yazma Kilim Projesi" ile ödül aldı.

Ödülü, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün elinden alan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, törende yaptığı açıklamada, "Bir projemizin daha ödül almış olmasından onur duyuyoruz. Bu ödül tüm emekçilerimiz ve Burdur halkınındır hayırlı olsun." diye konuştu.

Bucak Belediyesinden ilaçlama çalışması

Bucak Belediyesi haşerelerle mücadele kapsamında kentteki kanalları, fosseptik çukurları, gübrelik alanları ve pazar yerlerini sisleme yöntemiyle ilaçlıyor.

Salgın tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını da sürdüren Bucak Belediyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla oluşma döneminde olan sinek ve haşere larvalarına karşı ilaçlama yapıyor.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Belediye Başkanı Emrullah Ünal, yaz aylarında vatandaşlar için sıkıntı unsuru olan ve sağlık açısından risk taşıyan sinek ve haşerelerin çoğalmasını önlemek için ilaçlama yaptıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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