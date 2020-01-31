Burdur'dan İdlib'e 5 tır yardım sevkiyatı

31.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:16

Burdur'da AFAD tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında İdlib'e gönderilmek üzere 5 yardım tırı yola çıktı.



Açık pazar yerinde cuma namazı sonrasında yardım tırlarını gönderen Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Bugün Suriye'de İdlib'de zor durumda olan Müslüman kardeşlerimize, oradaki insanlarımız için ilimizde toplanan 5 tır yardım malzemelerini İdlib'e gönderiyoruz. Zor durumda olan kardeşlerimizin için İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyası ilimizde de AFAD İl Müdürlüğü bünyesinde başlatıldı. İl Müftülüğü ve 15 sivil toplum kuruluşun destekleri ile gıda malzemelerinin yanı sıra yatak, battaniye, kuru bakliyatlardan oluşan yardım malzemeleri toplandı. Yardım kampanyasına destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi.



Bu tür yardımların azı çoğu olmadığını vurgulayan Vali Şıldak, "Türkiye özellikle mazlumlara el uzatan politika izliyor. Cumhurbaşkanımızın izlediği yöntem ise nerede insan ve zulüm varsa oraya el uzatan bir ülkemizin ne kadar güçlü bir ülke olduğumuzu gösteriyor. Destek veren tüm kuruluşlara bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.



Konuşma sonrasında İl Müftüsü Enver Türkmen'in dua okuması sonrasında toplanan 5 tır yardım Burdur'dan yola çıktı. - BURDUR

Kaynak: İHA