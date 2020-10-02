Burdur'dan Hollanda'ya 43 bin demet lavanta ihraç edildi
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Burdur'dan Hollanda'ya 43 bin demet lavanta ihraç edildi

02.10.2020 08:00 | Son Güncelleme: 02.10.2020 08:04
Burdur'dan Hollanda'ya 43 bin demet lavanta ihraç edildi

BURDUR'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda üretilen lavantalar Hollanda'ya ihraç edildi.

BURDUR'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda üretilen lavantalar Hollanda'ya ihraç edildi. Proje alanı sorumlusu Öztürk Sarıca, "Bu yıl 43 bin demet lavantayı çiçekçiliğin baş ülkesi Hollanda'ya gönderdik. Önümüzdeki yıllar için 200 bin demete kadar çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.

Burdur Gölü kıyısında, Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda yıllardır yürütülen lavanta üretim çalışmaları sonucunda, çiçekçilik sektöründe dünyada söz sahibi olan Hollanda'ya ihracat yapılması seviyesine ulaşıldı. Burdur Gölü kıyısındaki tarlalarda ve Akçaköy'de bulunan Lavanta Deresi proje alanında üretilen lavantalar, bu yıl ilk defa Hollanda'ya gönderildi.

Lisinia Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca, "Yaptığımız çalışmalar çerçevesinde bu yıl 43 bin demet lavantayı çiçekçiliğin baş ülkesi olan Hollanda'ya gönderdik. Önümüzdeki yıllar için 200 bin demete kadar çıkacağımızı düşünüyorum. Bu yıl bir ihracatçı kanalıyla ilk defa Hollanda'ya lavanta ihracatı gerçekleştirdik. Başlangıçta 30 bin demet olan talep daha sonra 43 bin demete çıktı. Önümüzdeki yıllarda bu rakamın 4-5 katına kadar ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.Çiçekçiliğin baş ülkesi olan Hollanda'ya lavanta satabilmenin kendileri için çok çok önemli olduğunu kaydeden Sarıca, şunları söyledi:

"Özellikle ülke ekonomisine katkısı açısından, kokusu ve rengi açısından lavantanın dış pazarlarda yerini alabiliyor olması ülkemizde lavanta tarımının önünün daha da açılacağını düşündürüyor bana. Lisinia olarak yaklaşık 10 yıldır lavanta üretimiyle uğraşıyoruz. Burada lavantanın 27 alt türünü çalışmaya başladık. Şu an 7 türü bölgemiz ve ülkemiz için rantabl ve ekonomik olarak yetiştirilebiliyor. Özellikle bu türlerin yaygınlaştırılması amacıyla hem bu türlerin üretimini yapıp hem pazar olanaklarını araştırıyoruz, diğer taraftan ise özellikle Türkiye'de yayılımı ve dağılımı için uğraşıyoruz. Türkiye'de yetişen 'Lavandula intermedia super A' dediğimiz tür hem lavanta demetleri için uygun hem de yağı ve kokusuyla dış pazarlarda ciddi anlamda yer bulabiliyor."


Burdur'dan Hollanda'ya 43 bin demet lavanta ihraç edildi
Burdur'dan Hollanda'ya 43 bin demet lavanta ihraç edildi
Burdur'dan Hollanda'ya 43 bin demet lavanta ihraç edildi
Burdur'dan Hollanda'ya 43 bin demet lavanta ihraç edildi
Burdur'dan Hollanda'ya 43 bin demet lavanta ihraç edildi
Burdur'dan Hollanda'ya 43 bin demet lavanta ihraç edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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