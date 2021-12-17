Burdur'dan hırsızlık yapan 3 şüpheli Antalya'da yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burdur'dan hırsızlık yapan 3 şüpheli Antalya'da yakalandı

Burdur'dan hırsızlık yapan 3 şüpheli Antalya'da yakalandı
AA / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel

Burdur'daki bir şantiyeden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli Antalya'da gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Burdur'daki bir şantiyeden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli Antalya'da gözaltına alındı.

Korkuteli ilçesi Yukarıkaraman Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kablo yakıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), A.K, Ö.S. ve Ş.Ö'yü yakaladı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada, Burdur'a bağlı Gölhisar ilçesinde faaliyet gösteren bir şantiyeden çalındığı tespit edilen yaklaşık 100 bin lira değerindeki alüminyum kablo, iş makinelerine ait konsol ekran göstergeleri ve yüksek gerilim hattı dağıtım pano sistemi ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Burdur'dan hırsızlık yapan 3 şüpheli Antalya'da yakalandı

Antalya'da dev hortum korkuttu! O anlar kamerada

Antalya'da dev hortum korkuttu! O anlar kamerada

AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title