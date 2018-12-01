Burdur'dan Hakkari'ye Gönül Köprüsü

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden bir grup öğrenci, Hakkari'deki bir köy okulu kütüphanesine kitap yardımında bulundu.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü son sınıf öğrencileri Topluma Hizmet Dersi kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı bir ilkokulun kütüphanesi için kitap topladı.

Öğrencilerin topladıkları kitap, kargoyla gönderildi.

Öğrencilerden Bayram Keçili, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medyada Adaklı köyü ilkokuluna bir kütüphane kurulduğunu ve kitap ihtiyaçları olduğunu öğrendiklerini kaydetti.

Köy okuludan bir öğretmenle iletişime geçtiklerini belirten Keçili, şunları kaydetti:

"Hemen çalışmalara başladık. Bu çalışmalar kapsamında KPSS'de kullanılan kalem setlerini topladık. Burdur Belediyesi Kütüphanesi'nden kitap yardımı aldık. Burdur esnafından, kırtasiyecilerden kitaplar aldık, bunları gençlik merkezinde topladık. Yaklaşık iki aylık çalışmalarımızın sonucunda 20 koli kitap ve kırtasiye yardımı elde ettik. Eğer bir insan iyilik yapmak istiyorsa mesafelerin hiç bir önemi yok."

Öğrencilerden Şeyma Aksu da böyle bir projenin içinde yer aldığından dolayı mutlu olduğunu belirterek,"Arkadaşlarıma ve Burdur esnafına da çok teşekkür ederim. İnsanlara yardım etmekten, ilkokul öğrencilerinin eğitimlerine katkı vermekten dolayı çok mutluyum. Umarım öğrenciler gönderdiğimiz kitapları beğenirler, işlerine yarar." dedi.

Doçent. Dr. Mehmet Ali Çakır da çalışmada katkısı olanlara teşekkür etti.