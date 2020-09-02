Burdur'dan Antalya'ya kaçak silah götüren kişi yakalandı
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Burdur'dan Antalya'ya kaçak silah götüren kişi yakalandı

Burdur'dan Antalya'ya kaçak iki tabanca götüren kişi yakalandı.

Burdur'dan Antalya'ya kaçak silah götüren kişi yakalandı
02.09.2020 18:19 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:22

Burdur'dan Antalya'ya kaçak iki tabanca götüren kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Burdur'dan Antalya'ya kaçak silah götüreceği ihbar edilen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışmada, kaçak silah olduğu tespit edilen bir araç Yeşilova-Karamanlı kara yolundaki kontrol noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada, sürücü koltuğunun altına saklanmış 2 tabanca, 2 şarjör ve 11 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.R.İ, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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