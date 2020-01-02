Burdur'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

02.01.2020 20:02 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:02

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.İ'nin il merkezindeki iş yerinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda H.İ ve bu kişiden uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen İ.D gözaltına alındı.

Yapılan aramada uyuşturucu üretiminde kullanılan aparatlar ve H.İ. tarafından sobaya atıldığı belirlenen uyuşturucu madde kalıntıları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA