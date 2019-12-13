Burdur'daki uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Burdur'daki uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Burdur'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü, yaşam mücadelesini kaybetti.

13.12.2019 20:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:06
Burdur'daki uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü , Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yurtseven, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Burdur'da 30 Kasım'da Isparta'daki asker uğurlamasından Burdur'a dönenleri taşıyan 15 NB 040 plakalı otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu biri ağır 5 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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