Burdur'daki uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Burdur'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü, yaşam mücadelesini kaybetti.
Burdur'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü, yaşam mücadelesini kaybetti.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Osman Yurtseven, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Yurtseven, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Burdur'da 30 Kasım'da Isparta'daki asker uğurlamasından Burdur'a dönenleri taşıyan 15 NB 040 plakalı otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu biri ağır 5 kişi yaralanmıştı.