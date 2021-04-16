BURDUR'DAKİ TRAFİK KAZASINDA YAŞLI KARI- KOCA ÖLDÜ

Isparta Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında İbrahim Parlak (79) ile eşi İlkay Parlak (78) öldü, 1 kişi yaralandı.

Isparta Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında İbrahim Parlak (79) ile eşi İlkay Parlak (78) öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30'da Burdur-Isparta Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Mevlüt A. (42) yönetimindeki 07 CSK 09 plakalı kapalı kamyonet ile İbrahim Parlak yönetimindeki 15 NE 560 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç sürücüsü İbrahim Parlak olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan eşi İlkay Parlak ile diğer araç sürücüsü Mevlüt A. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. İlkay Parlak burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. İlkay Parlak'ın cenazesi, hastanenin morguna konuldu.

İbrahim Parlak'ın cenazesi ise savcının incelemesinin ardından otomobilin kapısı kesilerek çıkartıldı ve Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı