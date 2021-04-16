BURDUR'DAKİ TRAFİK KAZASINDA YAŞLI KARI- KOCA ÖLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BURDUR'DAKİ TRAFİK KAZASINDA YAŞLI KARI- KOCA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında İbrahim Parlak (79) ile eşi İlkay Parlak (78) öldü, 1 kişi yaralandı.

Isparta Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında İbrahim Parlak (79) ile eşi İlkay Parlak (78) öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30'da Burdur-Isparta Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Mevlüt A. (42) yönetimindeki 07 CSK 09 plakalı kapalı kamyonet ile İbrahim Parlak yönetimindeki 15 NE 560 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç sürücüsü İbrahim Parlak olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan eşi İlkay Parlak ile diğer araç sürücüsü Mevlüt A. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. İlkay Parlak burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. İlkay Parlak'ın cenazesi, hastanenin morguna konuldu.

İbrahim Parlak'ın cenazesi ise savcının incelemesinin ardından otomobilin kapısı kesilerek çıkartıldı ve Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

BURDUR'DAKİ TRAFİK KAZASINDA YAŞLI KARI- KOCA ÖLDÜ
BURDUR'DAKİ TRAFİK KAZASINDA YAŞLI KARI- KOCA ÖLDÜ
BURDUR'DAKİ TRAFİK KAZASINDA YAŞLI KARI- KOCA ÖLDÜ
BURDUR'DAKİ TRAFİK KAZASINDA YAŞLI KARI- KOCA ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mario Draghi Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı Canan Ergüder
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BURDUR'DAKİ TRAFİK KAZASINDA YAŞLI KARI- KOCA ÖLDÜ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 16:20:30. #1.15#

title