Burdur'daki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede öldü
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Burdur'daki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede öldü

Burdur'un Karamanlı ilçesinde motosikletle traktörün çarpışması sonucu ağır yalanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

30.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:46
Burdur'daki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede öldü

'un ilçesinde motosikletle traktörün çarpışması sonucu ağır yalanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Caddesi'nde meydana gelen kazada ağır yaralanan ve sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü (26) kurtarılamadı.

Şener'in kullandığı 15 KF 973 plakalı motosikletle aynı yönde seyreden Necip Erdoğan'ın yönetimindeki 15 LA 063 plakalı traktör 27 Ocak'ta çarpışmış, kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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