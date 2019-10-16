Burdur'daki stk'lardan barış pınarı'na destek

16.10.2019 12:41

Burdur'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BUTSO) düzenlenen toplantıya BUTSO Başkanı Yusuf Keyik başta olmak üzere STK temsilcileri katıldı. Toplantıda grup adına basın açıklamasını BUTSO Başkanı Yusuf Keyik yaptı. Türkiye'nin, 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde 'Barış Pınarı' adı verilen sınır ötesi harekatı başlattığını hatırlatan Yusuf Keyik, Amaç hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKKPYDYPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi terörle mücadele kararlılığı ile Birleşmiş Milletler Sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır dedi.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterildiğini, dolayısıyla bu harekatın meşru ve uluslararası hukuka uygun olduğunu vurgulayan Yusuf Keyik, masum insanları katleden, Türkiye'nin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalınmasının beklenemeyeceğine işaret etti. Yusuf Keyik, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında da gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi dedi.

Kaynak: DHA