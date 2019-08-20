Burdur'daki kazalar Mobese kameralarında

20.08.2019 11:13

BURDUR'daki kazalar Mobese kameralarına yansıdı.

Kentin çeşitli bölgelerindeki kameralara yansıyan kazalarda sürücülerin trafik ışıklarına dikkat etmedikleri görülüyor. Kazaların tek sevindirici yanı ise hasar ve hafif yaralarla atlatılması oldu.

Kent merkezinde son 5 ayda meydana gelen kazalara ait görüntülerde; Cumhuriyet Meydanı'nda dikkatsiz bir şekilde yola çıkan vatandaşa otomobilin çarpması sonucu havaya fırlayarak yere savrulması, adliye kavşağında motosikletli sürücünün, çarptığı otomobilin üzerinden fırlaması, mezarlık kavşağında süratli şekilde gelen motosiklet sürücüsünün çarptığı otomobilin üzerinden fırlaması, manastır kavşağında iki otomobil kırmızı ışıkta beklerken, bir anda yola çıkan otomobile başka bir otomobilin çarpması yer aldı.



Kaynak: DHA